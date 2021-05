Mbaye Leye l’a annoncé vendredi après-midi : Kostas Laifis sera le nouveau capitaine en l’absence de Zinho Vanheusden. Il s’agit déjà du troisième changement de capitaine en une saison, du jamais-vu ou presque en bord de Meuse, nouvelle preuve du malaise qui s’est installé dans l’équipe.

Août, Vanheusden désigné : après la préparation estivale et avant le premier match de la saison, Philippe Montanier met fin au suspense. Zinho Vanheusden succède à Mehdi Carcela au brassard : "Zinho a parfaitement le profil, c’est un joueur de haut niveau, exemplaire, qui commande parfaitement sa défense. C’est aussi un bon relais sur le terrain."

Janvier, Carcela remplace Bastien : à son retour, Mbaye Leye décide de destituer Samuel Bastien, alors vice-capitaine et promu capitaine suite à l’absence de Vanheusden, pour réinstaller Mehdi Carcela dans ce rôle. "Avant de donner le brassard à Mehdi, j’ai demandé l’accord aux vice-capitaines, Samuel et Arnaud", précisait-il à l’époque. "L’équipe passe avant tout, cela ne me pose pas de souci", avait alors commenté Bastien.

Mai, Laifis intronisé : "Il a 200 matchs au compteur dans ce club, c’est un garçon fiable. Je veux quelqu’un qui représente le Standard quand il porte le brassard, qu’il soit à son image, qu’il montre que le club passe avant tout. C’est le message qu’on veut faire passer : le plus important, c’est le club. Si tu le mets en avant, ton intérêt personnel reviendra", assure Leye. Laifis, lui, va tenter de s’en montrer digne. "Je ferai de mon mieux pour représenter le club et donner à mes équipiers la force d’inverser la tendance sur les cinq derniers matchs."