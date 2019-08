Buteur contre son camp (sans conséquence) après une mésentente avec Arnaud Bodart la semaine passée, Kostas Laifis a cette fois marqué dans le bon but pour égaliser et lancer la fin de match folle du Standard. Ce qui est venu récompenser son match très solide en défense centrale.

"C’est une grande victoire car nous n’avons jamais abandonné", indiquait le Chypriote après la rencontre. "J’avais dit avant le match que j’allais marquer et je l’ai fait. Je suis heureux d’avoir aidé mon équipe à gagner."

Et à aller chercher la première place avant le déplacement important à Anderlecht dimanche.

"On joue bien, nous sommes désormais seuls en tête mais cela ne veut pas dire grand-chose après cinq matchs. On va voir ce que cela va donner. On sait que ce sera une rencontre difficile à Anderlecht car on sait qu’à un moment donné, ils vont trouver leur rythme. On va y aller en confiance, c’est le bon moment pour les rencontrer même si pour nous, leur forme n’a pas d’importance."

Mais lorsqu’on lui fait remarquer que la dernière victoire des Mauves et Blancs en championnat, c’était face au… Standard, au printemps dernier, Laifis ne peut s’empêcher de tiquer.

"C’est clair qu’on ne veut pas que ça se reproduise", terminait-il avec un sourire aux lèvres. "Mais on veut gagner tous les matchs. Et avec notre mentalité actuelle, on peut le faire."