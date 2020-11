"C’est vrai qu’il y a eu quelque chose avec le club italien mais cela ne s’est pas fait", a-t-il calmement indiqué en conférence de presse ce mercredi. "C’est ma cinquième année au Standard et je suis heureux ici. Je ne pense plus à cet épisode et je ne pense pas encore au prochain mercato. On verra ce qu’il se passera."

En attendant, le précieux Chypriote a profité de la blessure de Zinho Vanheusden ("un leader très important pour nous") pour retrouver sa place de titulaire en défense centrale après une période de quelques matchs sur le banc de touche. "Je veux jouer autant de rencontres que possible et je donne tout à l’entraînement pour cela. Je suis totalement focus et le coach prend ses décisions par la suite."