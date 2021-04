Un roc venu de Chypre. Voici comment on nous décrivait Kostas Laifis à son arrivée à l’été 2016. À l’époque, Olivier Renard débauche ce défenseur central qui vient de signer à l’Olympiakos sous la forme d’un prêt payant (150 000 €) de deux ans avec une option d’achat de 1,5 M €.

Cinq ans plus tard, l’international est toujours à Sclessin et il entrera, ce samedi à Ostende, dans le cercle très fermé des doubles centenaires.

"C’est un joueur discret, il a toujours été comme ça. Mais aujourd’hui il s’est pris la tête avec Nicolas Raskin à l’entraînement et ça m’a fait plaisir. Il fait partie des joueurs qui pourraient jouer toute leur carrière ici." Et le T1 d’ajouter : "Il a le potentiel pour jouer plus haut. Mais j’aimerais qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Il est fiable, il a la bonne mentalité, il ne rechigne jamais dans le travail. Il est pro, et encadre les jeunes."