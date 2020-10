Nous vous l'annoncions dans notre édition papier de ce vendredi, le Standard pourrait bien se séparer de son défenseur central, Kostas Laifis. A 27 ans, le solide défenseur central entame ce qui est déjà sa cinquième saison au Standard.

Depuis deux ans, plusieurs clubs s'intéressent à lui notamment en Allemagne et en Italie. C'est encore le cas en ce moment et l'avenir de Laifis au Standard est de plus en plus incertain. Selon nos informations, plusieurs formations espagnoles, allemandes et italiennes le tiennent à l'œil mais l'équipe qui tient actuellement la corde, c'est la Sampdoria.

Le club italien est prêt à mettre la somme demandée sur la table soit un peu moins de 5M€ pour le joueur qui a encore quatre ans de contrat au Standard.