Il a été au cœur du feuilleton du début de semaine, suite au choix très commenté de Luka Elsner de le titulariser à la place d’Arnaud Bodart face au Beerschot, ce mercredi soir. Mais il a répondu présent. Homme du match et auteur de plusieurs arrêts importants, Laurent Henkinet a parfaitement géré l’énorme pression qu’il avait sur les épaules.

Laurent, cette victoire est celle du maintien ?

"Cela fait un peu mal de dire ça quand on est un joueur du Standard, mais on avait besoin de ces trois points car cela commençait à être chaud derrière, on ne va pas se mentir. La victoire donne beaucoup d’air. C’était important de gagner. On avait besoin de montrer un collectif. On l’a fait, même à dix, pour aller chercher ces trois points dont on avait grandement besoin. On va enfin arriver à l’Académie, ce jeudi, avec un sentiment positif. Cela va faire du bien au moral."

Pour vous, le contexte était particulier. Mais vous avez brillé.

"J’ai essayé de ne pas me mettre de pression et de ne pas regarder l’ampleur de la chose. Je savais que j’étais le joueur le plus observé. J’ai essayé de faire comme si c’était un match normal et de ne pas trop penser. Je suis resté calme et concentré dès que le match a commencé. Mais c’était particulier. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut remettre Arnaud en doute. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir un peu d’empathie pour lui. Quand il fait une erreur, je ne suis pas bien pour lui et inversement. J’ai été présent pour le soutenir ces derniers jours et il a été mon premier supporter avant ce match. Il est venu me trouver pour me dire qu’il était à fond derrière moi, comme je le suis derrière lui quand il joue. Et après le match, il est le premier à m’avoir félicité."