"Ce n’est jamais bien de finir sur une note comme ça", disait le gardien des Rouches. "Mais c’est un peu à l’image de la saison. Comme souvent, cela n’a pas tourné. D’un côté, c’est bien que ce soit fini, comme ça on peut oublier cette saison…" Et penser à la suite, avec un sentiment d’incertitude dominant. "On ne sait pas trop comment ça va se passer avec les nouveaux propriétaires. On ne sait pas qui ils vont amener. Ils étaient présents la semaine passée mais on n’a pas eu de nouvelles. On sait qu’il va y avoir beaucoup de changements. Pour le reste, on verra au jour le jour. Tout doit être analysé et réfléchi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que cette année. Mais, pour ma part, j’ai envie de rester. Qui n’aurait pas envie de rester au Standard ?"

“Meilleur buteur ? J’aurais préféré qu’on finisse plus haut au classement…”

Il n’a pas marqué ce dimanche. Mais avec… six réalisations en Pro League, Denis Dragus termine la saison comme meilleur buteur du Standard. “Mais ce n’est pas important”, expliquait le Roumain, partagé entre ses émotions personnelles et le désastre collectif.

Désormais, les regards sont tournés vers le futur. Et Dragus voit le sien au Standard.