"Il a fait une belle prestation dans l’intensité et la volonté. C’est ce que j’aime. Il n’avait pas beaucoup joué depuis le début de l’année mais il a saisi sa chance." L’international luxembourgeois se montrait lui aussi satisfait. "Quand un nouveau coach arrive, les compteurs sont remis à zéro. Cela a été un peu compliqué mais je ne suis pas quelqu’un qui lâche ou qui baisse les bras. Le coach m’a donné sa confiance, je lui ai rendu. Je suis très heureux que l’équipe passe au tour suivant malgré le terrain difficile."





Laifis: "Fun de jouer sur un tel terrain"

Titulaire dans la défense à trois, Kostas Laifis a… apprécié les conditions de jeu. "C’était fun de jouer sur un tel terrain. Cela ne m’était jamais arrivé avant", souriait le Chypriote. "On savait que ce serait un match compliqué mais nous avons fait preuve d’une bonne mentalité." Après une coupure de trois semaines due à son test positif au coronavirus et à sa quarantaine respectée dans son pays natal, le défenseur retrouve petit à petit le rythme. "Jour après jour, je me sens de mieux en mieux. C’est de bon augure pour la suite." Et pour la concurrence dans le secteur défensif.



De son côté, Arnaud Bodart savourait cette belle soirée: "Ils ont bien joué sur ce terrain mais nous avons été plus intelligents. On a su faire la différence sans se faire peur. Le match a été plié assez vite. Il ne faut pas se poser de questions sur ce genre de rencontres. On savait que ça pouvait être un match piège donc je suis super content ce soir. Je me sens très bien personnellement, c'est magnifique d'enchaîner autant de rencontres. La saison est particulière mais j'arriverai à tenir jusqu'au bout."