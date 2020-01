Il y a un peu plus de deux mois, il n’avait pas encore joué la moindre minute sous le maillot du Standard. Et aujourd’hui la question de sa prolongation de contrat est sur toutes les lèvres. Il faut dire qu’après les sept matchs en rouche de Dimitri Lavalée, qui a montré des qualités, son statut a changé.

Solide dans les duels, rassurant et précis à la relance, le Soumagnard n’a pas loupé ses débuts. "Je suis content car jouer au Standard, cela signifie quelque chose pour moi", souligne-t-il d’emblée, du haut de ses 22 ans, dont 16 passés dans le club de son cœur.

Son sourire est communicatif. Après un été qui a été compliqué à vivre, au retour d’un an de prêt d’une saison au MVV Maastricht. "J’ai eu des options pour partir mais j’ai décidé de rester parce que j’aime ce club et que le coach me l’avait demandé."

(...)