Ce soir, après la rencontre contre le Racing Genk, tous les joueurs du Standard dédicaceront leur maillot. Ensuite, il sera possible pour les supporters d'enchérir sur les maillots via ce lien. via MatchWornShirt.

La plateforme a, pour l'occasion, décidé d'offrir les frais habituels liés aux achats et envois des maillots.

Les enchères pourront débuter ce vendredi 23 juillet dès 20H45 et se termineront le vendredi 30 à 20H45. Quelques jours après cette date, tous les maillots seront envoyés aux meilleurs enchérisseurs.