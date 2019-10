Revenus de leur trip londonien en Europa League, les Liégeois reprennent leurs obligations domestiques ce dimanche. Avec une mission qui s’annonce loin d’être évidente : s’imposer au Bosuil. Ce qu’ils ne sont pas encore parvenus à réaliser depuis le retour du matricule 1 en D1A. Leur bilan étant de deux partages et une défaite, à chaque fois au terme de rencontres âprement disputées. Il ne devrait pas en aller autrement cette fois, d’autant que l’Antwerp entend préserver son antre inviolé. Waasland-Beveren, Saint-Trond et le Cercle Bruges s’y sont tous inclinés. Pareil pour Lokeren en Coupe de Belgique. Parfois brouillon les saisons passées chez lui, le Great Old est même parvenu à s’imposer à domicile… au stade Roi Baudouin contre le Viktoria Plzen en Europa League. La seule défaite at home concédée par les hommes de Bölöni reste celle face à l’AZ, dans les circonstances que l’on connaît. Un fameux défi donc.