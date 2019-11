Fédérateur. Non ce n’est pas le nom d’une nouvelle mission royale que le souverain aurait inventé dans les négociations pour trouver un accord de gouvernement. Il s’agit plutôt du rôle que tient Paul-José Mpoku dans le vestiaire du Standard. Pas question de ministres et secrétaires d’État au sein du club liégeois, parlez plutôt d’une grande famille que le capitaine se plaît à souder un peu plus chaque jour. Et autant dire que la tâche paraît bien plus aisée que celle de Paul Magnette actuellement.