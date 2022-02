Lundi, le Referee Department a jugé que le joueur du Standard Moussa Sissako n'était pas hors-jeu lorsqu'il a marqué son but contre le Cercle Bruges, but qui aurait été synonyme de victoire.

Le but survenu dans les dernières secondes (90e+4) a été annulé après une intervention du VAR, et le match s'est terminé sur le score de parité de 1-1 samedi. En commentant les décisions arbitrales de la 26e journée, la fédération a jugé que "les points de référence pour déterminer la position de hors-jeu étaient mal placés par le VAR".

Le communiqué de presse de l'Union belge indiquait que "le VAR a utilisé une image zoomée pour évaluer la situation. Ces images ont montré que les deux lignes de hors-jeu ne se touchaient pas et que Sissako courait en position de hors-jeu."

"Le Referee Department a recalculé la ligne sur la même image et a constaté qu'il n'y avait pas de hors-jeu. La phase a donc été mal jugée. Dans ce cas, il faut suivre la décision prise sur le terrain et accorder le but."

Dès le lendemain du match, le Standard avait déposé une plainte contre cette erreur d'arbitrage.