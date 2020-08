Publiés le 31 juillet au Moniteur belge, les documents relatifs à la société Immobilière Standard de Liège permettent de savoir quels en sont les actionnaires. On y apprend, sans surprise, que l’ancien rouche, Axel Witsel, a investi, via sa société TAWSS a hauteur d’un peu plus de 1,5M€ . Même investissement du côté de Bruno Venanzi, qui est administrateur-délégué. A eux deux, ils ont investi 3.198.000€.

On retrouve également un autre investissement de plus de 910.000€, via 91 actions d’une valeur de 10.000€ chacune pour un capital de 4.208.000€.

Dans ce document, datant du 22 juillet et qui ne tient donc pas encore compte de l’arrivée de nouveaux investisseurs comme François Fornieri par exemple, on ne retrouve pas les noms de Marouane Fellaini et Michel Preud’homme (qui avait déclaré, dans une vidéo publiée sur le site du club qu’il avait bien investi) et pour cause, les deux hommes ont effectué un prêt à l’Immobilière.

Enfin, le CA de cette Immobilière est décrit et ainsi constitué de : Bruno Venanzi, Axel Witsel via sa société TAWSS, Bryan Whitnack, expert financier de Venanzi et administrateur du Standard, via sa société B 2Consult, Michaël Markowicz (associé d’Axel Witsel) ainsi que Sacha Feytongs (responsable, notamment, des infrastructures de Sclessin) et Juan Rizzo, administrateur du groupe liégeois Balteau.