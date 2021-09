Salle de presse du stade de Sclessin. Le 4 janvier 2021. Dans son nouveau training de T1, Mbaye Leye est présenté à la presse quelques heures après avoir été officialisé comme entraîneur du Standard. Dans son premier discours, les mots "grinta", "passion", "fierté" et "ferveur" sont prononcés plusieurs fois. Mais aussi les mots "supporters" et "Sclessin". "Je veux faire en sorte que les supporters soient fiers de leur blason et de leur équipe. Et que le stade de Sclessin redevienne un enfer", explique notamment le coach liégeois, fraîchement intronisé et dont l’opération séduction débute.