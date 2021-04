Il figure parmi les hommes de l’ombre, ceux sur qui on ne braque que très rarement les projecteurs mais qui sont pourtant d’une grande importance dans la vie du club. À 43 ans, Stéphane Hodeige est l’emblématique chauffeur du car du Standard depuis maintenant 15 ans. Ce dimanche, le Liégeois vivra sa cinquième finale de Coupe de Belgique. "Pour le moment, j’ai plus de bons que de mauvais souvenirs", sourit-il d’emblée. Et pour cause, à son actif : une défaite en 2007 et trois victoires (2011, 2016 et 2018). À quelques heures de l’épilogue de cette édition 2020-2021, Stéphane Hodeige ouvre l’album à souvenirs et ce ne sont pas les anecdotes qui manquent. (...)