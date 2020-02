Le coup de canon d’Obbi Oulare samedi dernier contre l’Antwerp n’a pas permis au Standard que de l’emporter. Il a également confirmé l’impact de la menace des tirs lointains des Rouches.

Il s’agissait du 13e but liégeois venant de l’extérieur de la surface. Personne ne fait mieux en Belgique. Une arme particulièrement utile quand les combinaisons ne permettent pas de percer la défense adverse. Cela avait déjà été le cas contre Ostende, alors que les Liégeois se heurtaient à un mur depuis le coup d’envoi, et plus encore après le 0-1 de Jelle Bataille.

(...)