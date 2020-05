Les Rouches se sont montré généreux durant cette crise du coronavirus avec un don de 30 000 euros en faveur de la lutte pour le coronavirus.

Par plusieurs actions, le Standard ainsi que ses groupes de supporters ont apporté leur soutien matériel et financier aux hôpitaux de la région liégeoise et notamment au CHU de Liège. L'hôpital liégeois a ainsi tenu à remercier le club et ses supporters dans un message posté sur les réseaux sociaux : "Merci au Standard de Liège et à ses supporters", commence le message, "Dès le début de la crise, le Standard de Liège a eu à cœur de se mobiliser activement en faveur de la lutte contre le coronavirus. Il avait, dès l'appel des hôpitaux pour des masques, offerts ses réserves au CHU de Liège."

Mais la famille des Rouches a également apporté sa pierre à l'édifice : "La Famille des Rouches, solidaire, s'est mobilisée face à la crise du Covid-19 en lançant une grande action de sensibilisation avec l’aide de la Fondation du Standard de Liège. De nombreux dons ont été réalisés dans ce cadre afin de contribuer à l’achat d'équipement d'urgence en faveur des hôpitaux liégeois."

"Par ailleurs, une très large majorité des joueurs a spontanément accepté de renoncer à une partie de son salaire pour toute la durée de cette période d’inactivité. Le club et les joueurs ont décidé conjointement qu’une partie du montant salarial global épargné serait versé sous forme de dons afin de financer l’achat de respirateurs, de masques, de pousse-seringues, de thermomètres, de lunettes, de visières,.... pour répondre aux besoins les + urgents du personnel médical et des patients à Liège. Enfin, le club a mis en vente des masques dont le bénéfice a été versé à la Fondation du Standard de Liège pour s’ajouter aux dons des joueurs et des supporters à destination des hôpitaux de la région liégeoise afin de contribuer à l’achat de matériel de 1ère nécessité dans la lutte contre le Covid-19"

Au final, avec l'ensemble de ces actions, le Standard a pu fournir un don de 30.000 euros au CHU de Liège en faveur de la lutte pour le coronavirus. "Passion, Fierté, Ferveur & Solidarité...MERCI à la grande famille des ROUCHES !", conclut le message.