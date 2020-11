Du côté de Liège, le clin d'oeil était subtil et original, ce jeudi soir, durant l'échauffement du match Standard-Lech Poznan en Europa League.La célèbre chanson "Live is Life" du groupe Opus a été diffusée dans le stade. Aucun joueur ne s'est toutefois risqué à tenter d'imiter l'échauffement mythique de Diego Maradona sur ce même air, lacets défaits et jonglages mémorables. C'était en 1989, avant un match de Coupe d'Europe contre le Bayern Munich.