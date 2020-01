Pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Standard, Obbi Oulare connaît assez bien les étapes qui précèdent un retour pour être d’attaque. À l’arrêt depuis début décembre et le match contre le Cercle Bruges en raison d’une entorse du genou gauche, le grand attaquant en a franchi une récemment.

Manquant cruellement aux siens au cours d’un mois des plus compliqués, il est réapparu avec ballon sur le terrain, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. À la veille du départ en stage des Rouche s à Marbella (du 4 au 11 janvier), voici une bonne nouvelle au sein du groupe de Michel Preud’homme. Au plus grand bonheur également de Noë Dussenne, un des autres infortunés du noyau, qui s’est fendu d’un petit commentaire : "Le colosse est de retour."

Le défenseur est, pour rappel, en avance sur son programme suite à sa rupture des ligaments croisés. Il a repris la course et espère rejouer cette saison.