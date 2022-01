Des Rouches aux jambes lourdes ont partagé l’enjeu, en amical, face à Liège. Mais c’est le coronavirus qui inquiète Elsner.

Pas de victoire pour le Standard pour commencer 2022. Les Rouches ont partagé l’enjeu face au RFC Liège (D1 Amateur) en amical, à Sclessin, ce vendredi (2-2). Luka Elsner a profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu à la grande majorité de l’effectif qu’il a actuellement à sa disposition. Les jeunes Ngoy (back droit, 18 ans), Noubi (défenseur central, 16 ans), Dumont (médian, 19 ans), Canak (ailier, 16 ans), Ghalidi (ailier, 16 ans) et Calut (arrière gauche, 18 ans) ont notamment reçu du temps de jeu. Et Al-Dakhil a remplacé Dussenne dès la deuxième minute. "Il a ressenti une petite gêne derrière la cuisse sur une accélération", précisait le coach des Rouches, qui a vu Pavlovic (de manière… involontaire, sur corner) et Donnum (sur penalty) trouver le chemin des filets. Mais Moulhi (sur coup franc) et Gendebien ont permis à Liège de revenir, à chaque fois, dans le match.