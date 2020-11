Les Liégeois s’envoleront sans Laifis, Fai, Pavlovic, Tapsoba, Sissako et Shamir.

On pensait que la vague de coronavirus qui a touché Sclessin ces dernières semaines, avec plusieurs cas positifs depuis le 22 octobre, était en train de s’estomper. Mais ce n’est visiblement pas le cas. Car c’est avec pas mal d’inquiétude que les Liégeois vont s’envoler pour Poznan ce mercredi matin.

En cause : plusieurs cas positifs ou douteux au Covid-19 décelés lors des tests effectués lundi, trois jours avant le déplacement à Poznan. Et le verdict définitif est tombé ce mardi en fin de soirée : Philippe Montanier sera privé de plusieurs cadres dont Collins Fai et Kostas Laifis. L’absence du Chypriote pose un souci dans la mesure où il devait suppléer l’infortuné Zinho Vanheusden, sur la touche pour les six prochains mois suite à une rupture du ligament croisé du genou droit. Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba et Moussa Sissako sont les autres joueurs testés positifs. Ce qui pose plusieurs questions.(...)