Actuellement sans club, l’ancien grand espoir d’Anderlecht puis du Standard n’a pas connu l’évolution qu’on lui prédisait.

Il y a cinq ans, il était courtisé par Manchester City alors qu’il évoluait au Sporting d’Anderlecht. "Les Citizens ont promis près de 400 000 euros à ses parents s’il signait" , expliquait à l’époque Roger Vanden Stock, le président du RSCA à propos de l’une des plus grandes promesses de Neerpede : Evangelos Patoulidis, 13 ans à peine.

Deux ans plus tard, le Standard pensait réussir un énorme coup en parvenant à chiper le petit phénomène de 15 ans (et son frère aîné Constantinos), considéré comme un futur Youri Tielemans, à son meilleur ennemi grâce à un discours convaincant… et un bel investissement financier. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu à tel point qu’aujourd’hui, le contrat de Patoulidis n’a pas été prolongé par les Rouches.