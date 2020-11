Eupen, le Standard, Cagliari et l’Inter Milan. Si on la lit à l’envers, la carrière de Senna Miangue a tout du modèle. À 23 ans, le latéral gauche a bien l’impression de remettre la sienne à l’endroit au Kerhweg après deux années compliquées au Standard.

De retour à l’entraînement après trois semaines de quarantaine suite au Covid-19, le Belge retrouve les Rouches ce samedi. Pour un match forcément particulier avant lequel il a accepté de se livrer.

Senna, depuis le début du mois de septembre, vous avez connu cinq titularisations. C’est autant qu’en deux saisons au Standard. Vous revivez ?

"Oui, je retrouve le rythme au sein d’un super groupe. Et les cinq matchs dont vous parlez, ce sont surtout cinq matchs… de suite. Vous savez que c’est la première fois de ma carrière professionnelle que cela arrive ? Pour beaucoup, c’est quelque chose de normal, mais pas pour moi. Que ce soit en Italie ou au Standard, je n’ai jamais connu ça. Donc ça me fait très plaisir, même si je dois encore retrouver ma meilleure forme et aider le club à atteindre ses objectifs. On a de l’ambition et on peut viser plus haut que l’habituel maintien. Pour moi, on peut aller chercher le top 8."

On vous sent très impliqué. Cela vous change de la saison passée ?