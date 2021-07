Tout est bien qui finit bien. Entre la menace d’activation de la loi de 78 par le joueur et son entourage, un dialogue qui semblait rompu et des conséquences financières potentiellement catastrophiques pour le Standard, le dossier Balikwisha aura animé la semaine. Mais tout est rentré dans l’ordre, ce dimanche. Et un dangereux précédent n’a pas été créé.

"Dans l’intérêt du football belge, des discussions discrètes et constructives ont eu lieu entre les deux clubs ces derniers jours. Elles ont abouti à un accord qui répond aux exigences de toutes les parties", a précisé l’Antwerp dans un communiqué officiel, précisant que l’ailier de 20 ans paraphera un contrat de cinq ans ce lundi, après avoir passé sa visite médicale.

Une issue sous forme de soulagement pour le Standard, qui récupère plus de six millions d’euros pour un joueur qui en valait à peine 250 000 il y a un an, alors qu’il évoluait encore en U21.

Une belle plus-value, donc, qui se rapproche du montant proposé par le Club Bruges (7 millions) et qui est en adéquation avec les désirs de la direction liégeoise, qui a toujours gardé la même ligne de conduite, en ne voulant pas bloquer le joueur tout en défendant ses propres intérêts.

Pas encore de fumée blanche pour Zinho Vanheusden

Si le départ de Balikwisha devrait permettre au mercato entrant de s’accélérer, la situation la plus urgente à gérer reste celle du retour de Zinho Vanheusden à l’Inter, contre un chèque de 16 millions. Avant un nouveau prêt au Standard ? Le club liégeois est en concurrence avec plusieurs formations italiennes. "Tout le monde doit réfléchir à la situation mais on sera évidemment contents si Zinho reste", précise Leye.