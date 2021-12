La sortie de crise, c’est par où?

Le Standard a fini 2021 comme un fantôme, et il n’est pas certain que le changement d’année modifiera quelque chose à l’affaire. Cette équipe n’est plus malade. Elle semble irrécupérable, limitée et incapable de modifier le cours de son destin.

Elle a frappé trois fois sur les montants, deux fois sur la latte et une fois sur le poteau, et cela pourrait être une circonstance atténuante pour expliquer la défaite, tout comme sa première période avait été meilleure que celle de Zulte Waregem. Mais il y a une autre manière de lire les événements : cela renvoie plutôt l’image d’une équipe incapable de forcer la chance, et qui craque au premier contretemps.