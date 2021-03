Une bouffée d'air frais. Voilà comment on pourrait résumer le sentiment du Standard après avoir éliminé le Club de Bruges en Croky Cup (1-0). Dans une fin de match irrespirable, les Rouches sont venus à bout des Blauw en Zwart avec une action litigieuse en fin de partie. Qui a débouché sur une petite bagarre générale entre joueurs et staff. Une fois la rencontre terminée, Mbaye Leye n'a pas voulu mettre ses joueurs sur un pied d'estale.

Dans une vidéo diffusée par le club, le jeune coach liégeois martèle que "les félicitations, elles ne sont pas pour maintenant ! Dimanche, il y a Mouscron et je veux voir deux, trois, quatre fois ce genre de prestation. Il reste cinq matchs de championnat et deux de Croky Cup. Profitez mais dès demain, on se reconcentre. Ce n'est qu'une seule bataille !" Un discours motivant qui aura eu le mérite de maintenir ses joueurs concernés.

Leye: "Ce que j'ai demandé à mes joueurs, ils l'ont fait"

Après la rencontre, Mbaye Leye a répondu à chaud aux questions des journalistes. Forcément, il s'est montré satisfait de la prestation: "C'est un match avec les éléments d'une prestation complète. Ce que j'ai demandé à mes joueurs, ils l'ont fait." Avant de se montrer passablement agacé par l'analyse de nos confrères de RTL après le but invalidé par le corps arbitral. "Je viens de passer chez vos confrères les néerlandophones. De votre côté, vous êtes sûres qu'il y a une main et là-bas ils doutent" avait-il affirmé.

Surtout, le Sénégalais a tenu à se souvenir exclusivement de l'esprit de l'esprit d'équipe de son groupe. "Je retiens la prestation collective de mes joueurs, si vous l'avez fat une fois, vous êtes capable de le refaire. Cela va nous servir pour plus tard. Même quand ils étaient à dix, ils ont poussé, ils ont joué. Il fallait rester solide et on a souffert. C'est normal, tu ne peux pas être toujours dominant. Ce qui est important pour moi, il faut avoir cette régularité. Il faut confirmer et on va rester là-dessus. J'ai besoin de régularité que ce soit moi, eux et le club."

Une chose est certaine, cette victoire va faire beaucoup de bien en bord de Meuse.