Y. T. et C. F.

Non, ce n’est pas une blague : Anderlecht a failli affilier un Anelka. Non pas Nicolas, qui a arrêté sa carrière en décembre 2015 (son dernier club était Mumbai City en Inde), mais Kais, son fils de 12 ans.

Finalement, le Sporting a fait savoir aux parents que le club ne va pas garder le gamin. Il avait pourtant montré de belles choses à l’entraînement avec les U13 de Stéphane Stassin. Via des agents, un test a été réglé avec le Standard, cette fois. Est-ce que le petit Anelka va signer chez les Rouches ?

Nicolas Anelka, qui est domicilié à Dubai, vient régulièrement en Belgique pour voir ses enfants et sa femme belge - une chorégraphe originaire de Charleroi - à Uccle. Nicolas cherchait un bon club pour que son fils s’entraîne et il était entré en contact avec Michael Verschueren via son beau-père.