La journée du 8 avril 2020 restera assurément dans les annales du football belge et de l’histoire du Standard. En fin de journée, alors que de nombreux clubs recevaient le précieux sésame, le Matricule 16 s’est vu refuser sa licence pour la première fois. Le Standard n’obtient ni la licence pro, ni la licence européenne et pas même la licence pour la D1 amateurs. En l’état actuel des choses, le club dix fois champion de Belgique serait contraint de commencer l’exercice 2020-2021 en D2 amateurs et ce, avec une pénalité de trois points. Comment en est-on arrivé là et qu’est-ce qu’on reproche au Standard : décryptage et analyse.