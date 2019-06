Le Standard pourrait débourser près de 20M€ pour conserver le joueur sur qui l’Inter aurait un droit de… rachat

L’information est venue d’Italie ce matin, le Standard va débourser près de 25M€ pour s’attacher les services de deux joueurs de l’Inter Milan : Xian Emmers (médian axial belge prometteur de 19 ans) et…. Zinho Vanheusden ! Mais la réalité est un peu plus complexe et un montage a bien été imaginé pour que Zinho Vanheusden demeure bel et bien à Sclessin la saison prochaine..

Pour rappel, fin mai, Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean s’étaient rendus à Milan pour négocier la prolongation du séjour du défenseur central à Sclessin. Blessé et opéré fin de saison dernière, Vanheusden ne reviendra pas avant quatre mois, minimum. En proie à des soucis liés au fair-play financier, l’Inter Milan, qui s’est qualifié pour la Ligue des Champions, doit néanmoins vendre pour plusieurs dizaines de millions. Mais le club italien croit en Zinho Vanheusden et ne souhaite pas le voir filer pour rien. C’est ainsi que l’idée d’un montage entre le club italien et son homologue liégeois est né.

Autrement dit, le Standard, qui a enregistré des rentrées d’argent conséquentes ces derniers mois suite aux ventes de Marin, au prêt de Luyindama et à la prochaine vente (qui ne saurait tarder d’être officialisée) de Djenepo, débourserait une somme conséquente (18-20M€) pour conserver Zinho Vanheusden sachant qu’il détient encore 30 % du joueur. L’Inter Milan verrait son joueur partir mais il pourrait inclure une clause de rachat garantissant ainsi son retour en Italie. En contre partie, le Standard se verrait céder le jeune et prometteur milieu de terrain de 19 ans, Xian Emmers. Dans ce cas de figure, toutes les parties seraient gagnantes : le Standard conserverait un pion essentiel dans le dispositif de Michel Preud’homme, Zinho Vanheusden pourrait se remettre tranquillement de son opération avant de retrouver une place de titulaire et l’Inter Milan récupérerait, plus tard, un joueur fit et qui aura certainement pris encore de la valeur.

Plusieurs clubs étrangers sont intéressés par le jeune Belge notamment en Allemagne et Angleterre. Mais le souhait du joueur est de rester au Standard.

A cette heure, il convient de mentionner qu’il n’y a strictement rien de signé dans ce dossier plus que compliqué à mettre en place. Mais une chose est sûre : le Standard s’active grandement en ce début de mercato.