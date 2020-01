Fut un temps, fin des années 2000, où Michel Preud’homme arborait un pull orange auquel il tenait tout particulièrement par superstition. Une décennie plus tard, ce vêtement a vécu mais le coach du matricule 16 a vraisemblablement trouvé un autre talisman.

Car si on l’avait presque oublié dans le flou qui régnait sur Sclessin durant la deuxième quinzaine de décembre, le money time à la liégeoise existe toujours. Il est même plus que jamais d’actualité en ce début d’année 2020. Sur les six points pris par les Standardmen, le maximum possible, quatre l’ont été dans les dix dernières minutes. En faisant un peu de zèle, on y ajouterait même un cinquième puisque le but égalisateur de Mergim Vojvoda contre Ostende est tombé à la 79e.