Les 31 minutes qu’il a disputées sur la pelouse du Cercle dimanche dans un contexte où le Standard était plus occupé à défendre son avantage qu’à se projeter vers l’avant n’ont pas encore permis de juger s’il était un bon attaquant. Mais après sa présentation à la presse ce lundi, on peut au moins dire que Joao Klauss est un bon mec.

Calme, cool et détendu, l’attaquant brésilien de 23 ans a livré ses premières impressions en rouge et blanc ce lundi sur le coup de 13 h. En anglais, lui qui manie aussi le portugais, l’espagnol et l’allemand. Morceaux choisis.

(...)