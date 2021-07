C’est l’histoire, peu banale, d’un gamin de cinq ans qui a fui, avec les siens, les bombes et les tirs de roquettes de Bagdad en pleine deuxième guerre du Golfe (2003) pour vivre une vie meilleure en Belgique. Celle d’un jeune passionné de ballon rond à qui le destin n’accordait pas forcément, dès le début, toutes les chances de réussite. Cette histoire, c’est celle d’Ameen Al-Dakhil (19 ans) qui, vendredi dernier, a dû se repasser tout ce parcours en tête lorsque Monsieur Visser a sifflé le coup d’envoi de son tout premier match chez les pros.

Ce parcours de vie atypique nous est conté par son père Nawfal qui a vécu au plus près le rêve de son gamin. "On ne savait pas qu’il allait commencer le match mais on s’en doutait un peu notamment après le dernier match amical et les paroles du coach Mbaye Leye", lance le patriarche.