Un joli dribble et un superbe assist pour Joao Klauss en début de rencontre. Puis un énorme loupé, en position idéale, depuis le petit rectangle un quart d’heure plus tard. En deux actions face à Zulte Waregem dimanche, Maxime Lestienne a résumé sa saison : inconstante.

Pris en grippe par certains fans liégeois sur les réseaux sociaux, l’ailier de 28 ans alterne le chaud et le froid mais n’en reste pas moins le deuxième Rouche le plus décisif cette saison, toutes compétitions confondues, avec six buts et cinq passes décisives. Notre consultant Alex Teklak nous aide à analyser le paradoxe Lestienne.