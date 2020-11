Buteur providentiel, dimanche dernier, face à Ostende, Noë Dussenne a réussi, sans bruit ni fracas, à se faire une place de choix dans l’effectif de Philippe Montanier. Avec six titularisations sur les sept derniers matchs, "Nono" comme on l’appelle dans le vestiaire, est devenu indispensable. Ce jeudi, à Poznan, il disputera son troisième match de poules d’Europa League, à 28 ans. Comment le défenseur central a-t-il réussi à s’imposer à Sclessin ? C’est son ami de toujours, Dylan De Belder, qui nous donne des éléments de réponses.

"On se connaît depuis qu’on a cinq ans avec Noë. On a passé, en partie, notre formation ensemble, à Mesvin et à Mons. Plus on avançait dans notre parcours, plus on caressait le rêve de devenir pros ensemble et c’est arrivé à Mons. Ce jour-là, on s’est dit : p… on l’a fait !"

"Noë, c’est moi le buteur, pas toi !"