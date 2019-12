Le groupe d’animation a délivré plusieurs messages à la direction.

La petite brouille entre le Standard et ses supporters n’est pas terminée. Elle s’est même prolongée ce mercredi.

Comme attendu, Sclessin était loin de faire salle comble. On comptait ainsi 9 041 supporters dans les gradins, à l’inverse du bloc visiteur entièrement rempli par les sympathisants de Rebecq. Pour le match de leur vie, les Brabançons pouvaient compter sur une belle ambiance. Ce qui n’a pas toujours été le cas dans le chef des fans liégeois, qui ont au contraire déployé plusieurs banderoles pour faire part de leur mécontentement sur les derniers événements.

Dès l’échauffement, les Ultras se sont exprimés. "Ce n’est pas sur nous qu’il faut compter pour avoir des stades aseptisés."