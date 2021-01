Sa mère est italienne, il a un prénom brésilien (là où il est né), un nom allemand (comme son père) et un look de Viking. Lui, c’est Joao Klauss de Mello (23 ans), le nouvel attaquant du Standard, qui a été officialisé par le club liégeois ce mercredi. Comme nous vous l’annoncions en exclusivité, le joueur d’Hoffenheim a été prêté au Standard pour une durée de 18 mois (un prêt payant jusqu’en juin 2022 avec une option d’achat supérieure à 5 millions d’euros).

Il portera le numéro 14. Si son test PCR est négatif, il sera déjà qualifié pour la rencontre de dimanche au Cercle. "Il était important pour nous d’avoir un joueur qui soit à la fois mobile et qui puisse résister aux charges dans le rectangle parce que c’est la réalité du championnat de Belgique", avait précisé Mbaye Leye mardi soir, dans le Talk RSCL, à propos de son nouveau buteur. Klauss, en qui le Standard place beaucoup d’espoir depuis les renvois de Felipe Avenatti et Obbi Oulare dans le noyau U21, espérera être aussi prolifique que lors de ses prêts à Helsinki en 2018 (42 matchs, 24 buts) et à LASK en 2019 (64 matchs, 24 buts).