"Le plan est prêt", a précisé Luka Elsner, dont les joueurs ne seront pas en congé dès le lendemain. "Ils profiteront de quelques jours de relâche, mais par la suite, on ne sera pas du tout en mode vacances", précise le coach liégeois. "Les joueurs ne resteront pas inactifs durant deux mois. On ne peut d’ailleurs pas se le permettre après la saison qui a été la nôtre. Les joueurs s’entraîneront trois à quatre semaines et des matchs amicaux seront prévus. Un travail de fond aura lieu durant cette période que je considère un peu comme une pré-préparation. Le but sera évidemment de gagner du temps et non d’en perdre." Concrètement, les Rouches resteront donc actifs jusqu’à la fin du mois d’avril avant de profiter de congés en mai. Puis la reprise aura lieu au début du mois de juin. M. J.