Quand Mehdi Bayat et Alexandre Grosjean regardent ce qui se passe chez le voisin.

Ce dimanche, le choc wallon opposera deux coachs au parcours différent. L’un a déjà des expériences en Ligue 1, Liga et Championship, tandis que l’autre, au début de sa carrière, voit sa cote grimper depuis plusieurs mois. "Karim Belhocine ? Les gens de mon équipe qui ont bossé avec lui au Standard m’ont déjà parlé de lui avec beaucoup de bienveillance. À titre personnel, j’aurais bien aimé le voir intégrer le staff à une certaine époque et je voudrais saluer quand même le nez creux de Charleroi d’avoir été le débaucher à Anderlecht. Car c’est quelque chose que j’aurais bien vu de notre côté… et les résultats plaident pour lui. Il fait des résultats mais pas que ça. Je ne suis pas dans le secret de ce qui se passe là-bas mais on sent qu’il a l’adhésion de son groupe et je salue ça", lance Alexandre Grosjean.

