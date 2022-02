14e du classement, le Standard se doit de prendre des points. Surtout après le nul d'Eupen, son plus proche poursuivant, contre l'Union. Et alors que Zulte et Seraing s'affronteront en soirée.



Mais pour ce match face aux Buffalos, Elsner doit faire face à de nombreuses absences. Le T1 pourrait passer à un système en 3-5-2 avec Cafaro dans le rôle de n°10 et un duo Dragus-Tapsoba en attaque. A condition que ce dernier soit jugé apte.

De son côté, Gand ne pourra pas compter sur Samoise et De Sart, suspendus. Nurio pourrait débuter à gauche, et Castro-Montes à droite, dans un système en 3-5-2 également.



Le onze probable du Standard: Bodart, Sissako, Bokadi, Dussenne, Dewaele (?), Pavlovic, Raskin, Calut, Cafaro, Dragus, Tapsoba (?)





Suivez Standard-Gand en direct commenté dès 18h30: