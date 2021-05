Héros des Rouches avec ce penalty arrêté devant Vadis Odjidja à la 79e minute, Arnaud Bodart est heureux de la réaction de ses équipiers après le naufrage ostendais.

"Tout peut aller très vite, d’autant plus au Standard," souriait le portier des Rouches. "Je pense qu’on a pris une belle claque à Ostende, cela ne fait jamais plaisir de prendre autant de buts et d’être impuissant, cela a fait mal. Après ce match, on était déçu mais c’est une manière d’apprendre, il faut toujours prendre le positif. Et on a montré une tout autre mentalité avec deux jeunes qui ont bien fait le boulot, on a montré que quand on voulait jouer en équipe et s’arracher sur chaque ballon, on pouvait aller chercher la victoire."

Qui s’est dessinée grâce à lui. "Le penalty, je l’arrête au feeling. Sur l’action qui l’amène, je recule un peu vite, j’aurais pu aller la chercher avant de faire faute. C’est arrivé mais je corrigerai ça. Maintenant, c’est du passé, on va penser à la suite. On doit continuer avec la même mentalité."