Depuis 18 ans, un bail, une vie, il donne le ton, fait monter l’ambiance, chauffant Sclessin à blanc avant, pendant et parfois après les matches. Jacques Massart, c’est la voix des Rouches. Mais, en ces temps compliqués, Jacques n’a plus voix au chapitre. Ce dimanche, il y a exactement trois mois qu’il n’a plus touché son micro pour enflammer le stade comme il sait si bien le faire.

Actif dans l’événementiel, Jacques Massart est doublement impacté, une sorte de double peine. "Tant que la santé est là, c’est le principal", minimise celui qui commence, comme tous, à sentir le manque. "Le stade me manque énormément, les supporters me manquent car j’aime ce partage existant entre eux et moi. C’est ma vie, ma passion. Tous les jours, je discute avec les fans rouches et je sens cette envie, cette impatience, ce besoin viscéral de revenir au stade."