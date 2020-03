Contrairement au reste du top 8, les Rouches ont éprouvé beaucoup de mal à se créer des occasions lors des deux derniers matchs.

En dehors de toute considération liée au coronavirus, les nuages sont de retour à Sclessin, sur un plan purement sportif. Après trois sorties rassurantes face au Club Bruges, à Genk et contre l’Antwerp, ponctuées par un encourageant 7 sur 9, le Standard est retombé dans ses travers à Charleroi, puis contre Saint-Trond.

Ce qui frappe surtout pendant ces deux rencontres, c’est l’incapacité du Standard à se procurer des occasions (même si le fait que la seconde période face à Saint-Trond a été jouée à dix doit être pris en compte). En 180 minutes, les Rouches se sont créé très peu de situations offensives et cette impuissance se traduit surtout en termes de tirs cadrés. On en dénombre quatre lors des deux derniers matchs. C’est très, très peu. Et cela n’a amené aucun but.

(...)