Le Standard a marqué sur un coup du sort eupenois, et le but contre son camp d’Agbadou. Les Rouches n’ont pas eu 1 but attendu, mais 0,88. D’un autre côté, ils ont cadré six envois, ce qui est un total peu souvent atteint cette saison. Cela confirme qu’il reste du travail à la conclusion, à l’image de l’énorme occasion de Klauss, qui a buté sur Nurudeen, en première période.