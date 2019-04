Emond a raté un penalty au retour des vestiaires et le Standard se faisait punir dans la foulée par Lamkel Zé.



Après vingt minutes à peine, Opare et Laifis devaient être remplacés suite à un gros choc. Le début de rencontre était équilibré, sans déboucher sur de grosses occasions. A la 32e minute, Kosanovic retenait Baby dans le rectangle et Dieumerci Mbokani ne se faisait pas prier pour envoyer le penalty dans la lucarne d'Ochoa (1-0).



Il fallait attendre la 40e minute pour voir le Standard mettre réellement le nez à la fenêtre. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Marin réalisait un festival avant de servir Lestienne dans le rectangle. La frappe enroulée du gaucher était repoussée en corner par Bolat. Un corner qui allait amener le but égalisateur de Vanheusden quand l'international espoir poussait sous Bolat, du plat du pied, un ballon qui traînait dans le petit rectangle.



Au retour des vestiaires, Fai trouvait Emond dans le petit rectangle mais ce dernier loupait sa reprise. Après l'intervention du VAR, une faute d'Arslanagic sur Emond était révélée et sanctionnée d'un penalty. Mais l'attaquant rouche tirait excessivement mal ce penalty que Bolat repoussait dans ses pieds... Emond plaçait alors sa frappe au dessus du but vide.



A l'heure de jeu, Lamkel Zé venait tromper Ochoa en rentrant sur son pied droit, après avoir récupéré un ballon qui trainait au deuxième poteau suite à un centre de Baby. A la 72e minute, l'arbitre devait interrompre la rencontre à cause de jets de gobelets récurrents sur le terrain par les supporters de l'Antwerp... le jeu reprenait finalement après dix minutes d'interruption.Le Standard ne parvenait pas réellement à mettre l'Antwerp sous pression en fin de partie, malgré l'exclusion pour une deuxième carte jaune de Lamkel Zé dans les arrêts de jeu.



Les compos:

Antwerp: Bolat, Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod, Haroun, Govea, Refaelov, Lamkel Zé, Baby, Mbokani.

Standard: Ochoa, Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis, Marin, Cimirot, Halilovic, Emond, Lestienne, Djenepo.





Revivez la rencontre