Découvrez les principales infos de la première journée de stage du Standard à Marbella.

Kosanovic blessé et recousu. Première mauvaise nouvelle du stage pour les Liégeois. Milos Kosanovic a dû interrompre le premier entraînement espagnol du Standard suite à une blessure survenue lors d'un tacle. Le défenseur a heurté un mini-but avec son tibia et souffre d'une plaie ouverte à la jambe droite. Il a été recousu et selon le docteur, il pourrait déjà reprendre dans un jour ou deux. Plus de peur que de mal, donc. Même si les cris de douleur du joueur étaient impressionnants.De la bonne humeur et de l'intensité. La première séance d'entraînement des Rouches s'est déroulée dans la bonne humeur et avec une intensité déjà bien présente. Sa, Fai, Bokadi et Luyindama se sont notamment distingués lors de quelques duels costauds. Ça y va...

Emond premier buteur en 2019. Lors de la première opposition orchestrée par Michel Preud'homme et Emilio Ferrera, c'est Renaud Emond qui est le premier à avoir trouvé le chemin des filets. Un bon signe?

Demba Ba en voisin. Les Rouches s'entraînent au Marbella Football Center mais ne sont pas les seuls. Le Slavia Prague et l'équipe chinoise de Shanghai Greenland Shenhua ont également investi les lieux. Avec Quique Sanches Flores comme entraîneur. Et Demba Ba, notamment, comme joueur.