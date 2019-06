Revenu de prêt (Göztepe) l’été dernier, Milos Kosanovic aurait pu quitter le Standard définitivement puisque les Israéliens de Beer Sheva étaient disposés à l’accueillir.

Göztepe était également disposé à s’attacher définitivement ses services mais les Liégeois se montraient trop gourmands aux yeux des Turcs.

De son côté, Michel Preud’homme ne voulait pas perdre un de ses quatre défenseurs centraux, certain qu’il était d’avoir à faire appel à eux au cours de la saison.

C’est ce qui s’est passé pour le Serbe qui a passé la quasi-totalité de la première partie de saison sur le banc ou en tribune. Mais en 2019, le défenseur central a enchaîné 13 titularisations disputant l’entièreté des PO1. L’hiver dernier, le Standard a encore refusé plusieurs offres pour le Serbe.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Kosanovic n’a pas encore reçu de proposition de prolongation et des clubs montrent de l’intérêt notamment en Turquie et aux Émirats. Le Standard a d’ailleurs reçu une offre, rejetée, en provenance des Emirats. En Serbie, le Partizan et l’Étoile Rouge font aussi partie des prétendants.

La direction liégeoise serait prête à considérer un départ à hauteur d’un million d’euros.