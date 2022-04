En début de saison, le Standard a innové en lançant sa propre équipe de Futsal. Une formation qui allait commencer au bas de l’échelle, en D3. Quelques mois plus tard, le Matricule 16 a remporté son premier titre Futsal. Mais comment l’idée est-elle venue aux dirigeants liégeois d’investir dans le Futsal ? Ingrid Vanherle, directrice opérationnelle du centre de formation liégeois, nous en révèle la genèse. "Ce projet me trottait depuis longtemps dans la tête. Je voulais qu’on apporte plus de maîtrise technique aux plus petits et j’en parlais souvent à Pierre Locht qui abondait dans ce sens. On a réfléchi à plusieurs solutions comme, par exemple, créer un bâtiment technique ou on a également essayé de rapatrier Simon Tahamata ; on avait d’ailleurs presque réussi. Un jour, je me rends à la fédération et le coach de l’équipe nationale de Futsal (Karim Bachar) est là pour présenter son projet à tous les RTFJ (responsable technique de la formation des jeunes) de tous les clubs. Roberto Martinez est également présent et il explique les bienfaits du Futsal pour les joueurs."

Ingrid Vanherle revient alors au centre de formation liégeois encore plus déterminée à lancer le projet. C’est finalement une discussion avec Roberto Martinez au détour d’un match de l’équipe nationale de Futsal qui servira de déclic. "Fred Veraghaenne m’invite à un match et Roberto Martinez est présent. On discute et je lui confie alors que j’ambitionne de lancer une aile futsal au Standard pour la formation des jeunes. Fred me renseigne alors Kevin Delathuy que je contacte. Je présente ensuite le projet à la direction. Pierre et Régi étaient convaincus et le président a ensuite suivi."