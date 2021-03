Récit de la semaine des Rouches, entre récupération, décontraction et concentration.

Ce n’est plus à prouver : Mbaye Leye a le sens de la punchline. "Nous sommes devant une porte et on peut faire quelque chose de génial dans une saison de merde."

Une formulation qui résume à elle seule l’importance de la demi-finale de Croky Cup ce samedi à Eupen. En cas de victoire, les Rouches seront à 90 minutes d’un trophée qui sauverait une saison qui a tourné en eau de boudin ces dernières semaines, avec un objectif principal (le top 4) qui s’est considérablement éloigné après la défaite de dimanche dernier à Mouscron. Au lendemain de laquelle la préparation du match de l’année a commencé. Récit au jour le jour.