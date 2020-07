Face à OHL en deux matchs de 60 minutes

Troisième match de préparation pour les Rouches ce samedi. Les hommes de Philippe Montanier accueillent OHL à l’Académie Robert Louis-Dreyfus pour deux rencontres de 60 minutes (la première à 15 h, la seconde à 16 h 30).

L’objectif : donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Gojko Cimirot, Duje Cop, Eden Shamir et Maxime Lestienne, qui n’ont pas joué le dernier match face à Courtrai à cause de "petits bobos", devraient être disponibles ce samedi. Les Liégeois affronteront ensuite Malines le 18 juillet puis Monaco (le 22, à confirmer) et Nice (le 25) avant de terminer leur préparation par un affrontement avec Reims, le 1er août.